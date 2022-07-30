Проект проходить під кодовою назвою Project Jawbreaker.

Інсайдер і колишній редактор IGN Колін Моріарті поділився першими подробицями нової частини серії Tomb Raider. Він розповів про зміну актриси озвучення Лари Крофт, сюжет, жанрові особливості та інше.

Варто відразу зазначити, що інформатору не варто цілком довіряти. Моріарті нерідко ділився правдивими витоками, проте промахи у нього теж траплялися. Тому до свіжої порції деталей краще поставитися зі скепсисом.

За даними інсайдера, нова Tomb Raider має кодову назву Project Jawbreaker. Гра стане приземленою пригодою з вкрапленнями фентезійних елементів. Сюжет продовження присвячений зберіганню і захисту артефактів. Це буде місія головної героїні Лари Крофт, а заразом користувачам покажуть її персональну проблему — муки самотності.

Дівчину в грі представлять, як досвідчену мисливицю за скарбами. Своїми подвигами вона надихає молодше покоління. У якийсь момент за сюжетом Лара Крофт об'єднається з командою молодих авантюристів, щоб зупинити загадковий катаклізм.

Зараз Crystal Dynamics шукає британську актрису від 30 років з ростом приблизно 167 сантиметрів. Вона буде озвучувати головну героїню, а значить — Камілла Ладдінгтон не повернеться до ролі.

Нова частина Tomb Raider — офіційна інформація

Продовження знаменитої пригодницької серії офіційно анонсували в квітні 2022 року на онлайн-презентації State of Unreal 2022.

Crystal Dynamics майже не розкрила деталей майбутньої гри. Студія лише підтвердила старт розробки і повідомила, що вибрала рушій Unreal Engine 5.

UE5 дозволить творцям вивести на новий рівень графіку, оповідь і геймплей.

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