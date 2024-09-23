Розробник знайшов гру, коли розбирав гараж.

Тестувальник Чад Джессап, який працював у Valve над першою частиною Half-Life, знайшов диск із бета-версією гри. Чад виявив реліквію, коли розбирав мотлох у себе в гаражі.

За словами Чада, на диску записана передрелізна збірка, яку зібрали за кілька тижнів до виходу гри. Деякі скрипти в ній не працюють, а текстури недомальовані.

У мережі з'явилися уривки з цієї версії гри. Не сказати, щоб Valve змінила занадто багато за ці кілька тижнів до релізу. Але, наприклад, локація в тринадцятому розділі в грі "Забудьте про Фрімена" сильно відрізняється від релізної версії.

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Є цікава деталь: у Чорній Мезі стоять автомати з газованою водою з логотипом Pepsi. Можливо Valve збиралася зашити рекламу компанії у вигляді продакт плейсменту, як це було досить поширено в іграх 90-х. Ну або розробники просто використовували логотип як заглушку, поки не була намальована кінцева текстура.

Завдяки старанням користувачів ранній білд тепер можна завантажити і випробувати особисто, але зрозуміло, на сучасних системах так просто він не запрацює. Для запуску гри потрібно змонтувати диск, а також змінити дату системи на 1998 рік, тоді бета-версія Half-Life запуститься.

Нагадаємо, що нещодавно відомий інсайдер розповів подробиці Half-Life 3. Це буде повноцінна гра серії, яка продовжить сюжет Half-Life Alyx.

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