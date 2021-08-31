В інтерв'ю УНІАН розробники Dying Light 2 розповіли про кооперативні режими, транспорт у грі, паркур і про те, як дії гравця вплинуть на сюжет.

Днями польська студія Techland провела презентацію Dying Light 2 Stay Human, розповівши про бойову систему та інші геймплейні елементи зомбі-екшену. УНІАН вдалося поспілкуватися з розробниками, і дізнатися більше деталей прийдешньої гри.

Ми поговорили про кооперативні режими, транспорт у грі, паркур і про те, як дії гравця вплинуть на сюжет і світ Dying Light 2.

Чи будуть якісь нові кооперативні взаємодії в Dying Light 2 в порівнянні з першою частиною?

Ми в загалом зосередилися на поліпшенні вражень від існуючого кооперативу. Ви познайомитеся зі світом, сформованим творцем гри, і перейдете до правил гри для групової сесії. У Dying Light 2 Stay Human не буде нових кооперативних режимів, але під час гри з друзями ви зможете зберегти прогрес персонажа, наприклад, досвід і предмети, і взяти все це з собою в свою власну версію світу без сюжетного прогресу.

Чи повернеться гак-кішка або її аналог? У першій частині через неї відпадала потреба вдаватися до паркуру і це псувало геймплей.

У нас є безліч інструментів, які допомагають поліпшити мобільність і навички паркуру, але тепер вони працюють інакше. Паркур став більш імерсивним і більше схожий на рухи в реальному житті. Зараз в Dying Light 2 інструменти, які дає паркур, реально цінні, вони полегшать вам життя, але за однієї умови: ви повинні навчитися володіти ними, і навіть якщо ви це зробите, ви не зможете подолати всю мапу за кілька секунд.

Чи буде можливість пересуватися містом з Dying Light 2 на транспорті як в доповненні The Following?

Транспорт не буде доступний. Місто має вертикальну структуру, тому поїздки автомобілем — це не те, що ми хотіли б зробити в стінах Міста (поселення, де розгортаються події Dying Light 2, називається Місто, — УНІАН). Можливо, в майбутньому транспорт з'явиться, але зараз ми хочемо, щоб люди випробували нашу захоплюючу систему пересування, досліджуючи місто своїми ногами.

Які саме рішення впливають на зміни у світі? Це залежить тільки від вибору фракції або конкретні дії теж матимуть наслідки?

Вибір, який ми робимо, урізноманітнює гру, і у нас є кілька його типів. Найсерйозніші — це ті, що впливають на основну сюжетну лінію. Але ви також можете вплинути на світ Dying Light 2 меншою мірою, але не менш весело і цікаво. Це невеликі зміни, які відбуваються, коли ви вирішуєте виконати побічний квест. І третій тип рішень ми називаємо "регулювання Міста". Ці рішення впливають на геймплей і визначають, які його елементи з'являються в різних частинах Міста. У кооперативі ви можете побачити, наскільки відрізняється ваш світ у порівнянні з ігровим світом творця сесії. Звичайно, ви можете проходити гру багато разів і перевіряти, як впливають на світ інші рішення.

Трейлер Dying Light 2: Stay Human

Нагадаємо, дії Dying Light 2: Stay Human розгортаються через 15 років після епідемії, показаної в першій частині гри.

Головним героєм стане вцілілий на ім'я Ейден Колдвелл. Продовження буде з нелінійним оповіданням та системою вибору. А мапа DL2 буде в чотири рази більшою, ніж в першій частині.

Dying Light 2 Stay Human вийде 7 грудня на ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S.

Також відомо, що першу частину студія Dying Light планує випустити на Nintendo Switch.

Автори: Сергій Коршунов, Назар Степорук