Медичні послуги для українських біженців, особливо дітей, стали гострою проблемою для Чехії, оскільки країна відчуває нестачу медперсоналу.

Єврокомісія надасть Чехії, Словаччині та Молдові 70 тис. вакцин для вакцинації дітей українських біженеців.

Про це заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, повідомляє Euractiv.

До Чехії вже прибуло 300 тис. українських біженців. Майже половина з них діти, і у багатьох з них немає щеплень від деяких дитячих хвороб або правця. Таким чином, ЄС надасть вакцини і розподілить їх між трьома країнами.

Медичні послуги для українських біженців, особливо дітей, стали гострою проблемою для Чехії, оскільки країна відчуває нестачу медичного персоналу.

Чеські дитячі лікарі вже лікують перших хворих дітей і готуються до наступної хвилі маленьких пацієнтів. Діти приходять з простудою, високою температурою, діареєю, а деякі виснажені і травмовані.

З вакцинацією проти небезпечних захворювань ситуація ще складніша, оскільки біженці часто прибувають до Чехії без довідок про щеплення або з довідками українською мовою.

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