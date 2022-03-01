Пам’ятайте, підготовлений – значить захищений.

Уміння надати першу долікарську допомогу – елементарне, але дуже важливе уміння. А в період воєнного часу – особливо.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали базові курси з медичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб. Перегляд двох відео займає трохи більше години, але може врятувати життя.

З першого відеокурсу ви дізнаєтеся:

у яких зонах безпечно надавати допомогу;

як правильно виявити і зупинити критичну кровотечу;

особливості накладення турнікета, компресійних пов’язок і тампонади;

як забезпечити прохідність дихальних шляхів;

що робити при травмах очей.

2-й відеокурс з порятунку людини під час критичних кровотеч

Раніше вже в Мінцифри нагадали основні правила поведінки в Інтернеті, які вбережуть вас на фронті кібервійни з окупантом. Поки наша ІТ-армія нещадно знищує ворога в кіберпросторі, кожен з нас повинен пам'ятати про особисту кібербезпеку.

В умовах повномасштабної війни доступ до швидкої інформації може бути питанням життя та смерті. Ми підготували матеріал, як очистити кеш в Telegram та повернути месенджер до нормальної роботи

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