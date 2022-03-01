Уміння надати першу долікарську допомогу – елементарне, але дуже важливе уміння. А в період воєнного часу – особливо.
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали базові курси з медичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб. Перегляд двох відео займає трохи більше години, але може врятувати життя.
З першого відеокурсу ви дізнаєтеся:
- у яких зонах безпечно надавати допомогу;
- як правильно виявити і зупинити критичну кровотечу;
- особливості накладення турнікета, компресійних пов’язок і тампонади;
- як забезпечити прохідність дихальних шляхів;
- що робити при травмах очей.
2-й відеокурс з порятунку людини під час критичних кровотеч
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