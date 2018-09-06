Супрун пояснила українцям, чи корисне вегетаріанство

За словами Супрун, на сьогодні рослинна їжа визнається не тільки повноцінною для харчування, але і як спосіб профілактики та зменшення ризику появи багатьох хвороб.

Вегетаріанство стало способом життя для багатьох людей. Його основа - виключення з раціону м'яса тварин. Тож в.о. глави МОЗ Уляна Супрун відповіла на питання, чи корисна така "дієта".

На своїй сторінці у Facebook виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я розповіла, навколо вегетаріанства існує багато міфів. Наприклад, що вегетаріанці отримують менше поживних речовин з їжі, їм небажано займатись спортом або навіть, що вегетаріанство - це хвороба.

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"Належним чином спланований вегетаріанський раціон харчування є здоровим, збалансованим та в багатьох випадках корисним для профілактики багатьох захворювань. Академія харчування та дієтології США підтверджує, що така дієта підходить для людей на всіх етапах життєвого циклу, в тому числі жінкам під час вагітності й лактації, немовлятам, дітям, підліткам, людям похилого віку, а також спортсменам", - зазначила в.о. глави МОЗ.

За словами Супрун, на сьогодні рослинна їжа визнається не тільки повноцінною для харчування, але і як спосіб профілактики та зменшення ризику появи багатьох хвороб. Дослідження доводять, що вегетаріанці мають нижчі ризики появи серцево-судинних захворювань, надмірної ваги, ожиріння та деяких видів раку.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я наголосила, що щоб бути корисною, рослинна дієта має бути дотримана ретельно та уважно: це не означає просту відмову від м’яса та продуктів тваринного походження.

"Якщо ж ви не їсте м’яса, втім компенсуєте це малопоживною їжею - очікувати на якісь корисні ефекти для здоров’я марно", - попередила Супрун.

Вона додала, що якщо хочете розпочати таку дієту - підходьте до цього розумно та зважено: починайте повільно та поступово прибирати м’ясо чи інші продукти тваринного походження зі свого раціону.

Раніше Супрун зруйнувала міфи довкола однієї із найпопулярніших дієт - безглютеїнової. Вона передбачає повну відмову від продуктів з вмістом глютену або їхню заміну на безглютенові.