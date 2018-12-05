Супрун розповіла про небезпечну жіночу хворобу (відео)

Для скринінгу раку шийки матки використовують ПАП-тест. Його перевага в тому, що він допомагає визначити зміни в організмі, які за відсутності лікування можуть призвести до раку.

Серед хвороб, у запобіганні яким вирішальну роль відіграє регулярний скринінг — рак шийки матки - четверте найрозповсюдженіше онкозахворювання серед жінок.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє в.о. глави МОЗ Уляна Супрун. За її словами, рак шийки матки виникає та розвивається безсимптомно, тому дуже часто його виявляють вже на пізній стадії, коли лікування найскладніше та дороге.

Тому, наголосила в.о. глави МОЗ, кожній жінці потрібно регулярно відвідувати лікаря-гінеколога, який відповідно до віку та індивідуальних особливостей рекомендує, коли потрібно проходити скринінг.

"Для скринінгу раку шийки матки використовують ПАП-тест. Його перевага в тому, що він допомагає визначити зміни в організмі, які за відсутності лікування можуть призвести до раку. Та, відповідно, не дати шансів хворобі розвинутися у вашому організмі", - зазначила Супрун.

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У більшості європейських країн, США та Австралії рекомендують розпочинати скринінг з 21-25 років та проходити його раз на три роки.

Але за наявності факторів ризику, рекомендується робити такий тест раз на рік:

- куріння;

- ВІЛ-інфекція;

- ослаблена імунна система через прийом кортикостероїдів;

- часта зміна статевих партнерів без використання презервативів;

- рак шийки матки у матері/бабусі/сестри;

- ранній початок статевих стосунків (до 16 років).

ПАП-тест — це безболісна процедура. Деякі жінки можуть відчувати дискомфорт та потягуючі болі внизу живота під час забору цього аналізу. Це нормально.

Тож якщо вас турбують наступні симптоми - нерегулярні кров'янисті виділення; будь-які незвичні вагінальні виділення; біль внизу живота; біль /дискомфорт під час статевого акту - треба звертатися до гінеколога незалежно від того, як давно ви проходили обстеження у гінеколога.

Також Супрун додала, що ПАП-тест - онкоцитологію- можна пройти в жіночій консультації безкоштовно.

Раніше Супрун розповіла, що рак простати — найбільш поширений серед чоловіків. Зазвичай хвороба розвивається повільно та тривалий час людина не знає, що хворіє на неї.