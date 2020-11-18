Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 169, Подільському – 160, Деснянському районі – 137 випадків.

За добу в Києві зареєстровано 1213 нових хворих на коронавірус. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1013 киян.

Читайте такожШмигаль розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19Про це у Телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його даними, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 53 855.

Захворіли:

673 жінки віком від 18 до 94 років

451 чоловік віком від 18 до 89 рокiв

51 дівчинка від 25 днів до 17 років та 38 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

39 медиків.

"До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 94 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу 430 людей. Усього коронавірус подолали 19 556 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 169, Подільському – 160, Деснянському районі – 137 випадків.

Як повідомив мер, в стаціонарах медзакладів міста лікується 1961 хворий на коронавірус. Із них 32 дитини. У важкому стані перебувають 723 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 1002 людини. Під апаратами ШВЛ - 31 хворий.

"Місто підготувало понад 4 500 ліжок для прийому хворих на коронавірус. Заповненість ліжок в столиці – майже 52%", - зазначив Кличко.

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Автор: Ірина Погоріла