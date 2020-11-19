Загалом у Києві підтверджено 55 203 випадки COVID-19.

Кількість нових випадків коронавірусу у Києві зростає. За минулу добу інфікувалися ще 1348 людей.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони.

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Це найбільший добовий приріст нових випадків за весь час пандемії і на 135 випадків більше, ніж 18 листопада (1213 інфікованих).

Також вчора в Києві від коронавірусу померли 34 людини, а 456 одужали.

Активними хворими на 19 листопада лишаються 34144 особи.

З початку епідемії у Києві підтвердили 55203 випадків COVID-19. За весь час одужали 19556 людей. Смертельних випадків в місті зафіксували 1047.

Коронавірус: важливо знати кожному

"За минулу добу в Києві ще 1348 хворих на коронавірус. Померли 34 людини. Усього коронавірус забрав життя 1 тис. 047 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 55 тис. 203", - про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

За даними Кличка, минулої доби в столиці на COVID-19 захворіли 63 дитини та 50 медиків, а також були госпіталізовані 107 осіб. Одужали за минулу добу 459 людей, а усього коронавірус подолали 20 тис. 015 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 294, у Деснянському - 188 та в Солом‘янському районах – 166 випадків.

"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!" - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні та Києві: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Антоніна Доломанжи