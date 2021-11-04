Наразі до "жовтої" зони входять три області: Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська.

Тернопільська область повернулася у "жовту" зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, наразі до "жовтої" зони входять три області: Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська.

Показникам "червоної" зони на сьогодні відповідають 15 регіонів, "помаранчевої" - 6.

Читайте такожУкраїна в Європі посідає друге місце за кількістю нових жертв коронавірусуЯк повідомляв УНІАН, 3 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Волинська, Харківська та Тернопільська області перебувають під загрозою потрапляння в "червону" зону епідемічної небезпеки.

3 листопада в Україні було виявлено 27 тис. 377 нових випадків COVID-19, з коронавірусною хворобою госпіталізовано 5 тис. 472 особи, померли – 699.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко