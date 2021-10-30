Загалом отримати вакцину проти COVID-19 можна безкоштовно вже на 27 залізничних вокзалах в Україні.

Вже більше 20 тис. осіб щепилися в пунктах вакцинації на вокзалах українських міст, які розгорнула АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє прес-служба перевізника в Телеграм-каналі.

Крім того, відкрито ще один центр щеплення на вокзалі станції Полтава-Південна.

"У пунктах вакцинації, які розгорнула АТ "Укрзалізниця" на вокзалах українських міст, вакцинувалось вже понад 20 тис. охочих. Крім того, як і обіцяли, продовжуємо розгортати пункти вакцинації: сьогодні такий запрацював на вокзалі станції Полтава-Південна", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКомаровський розповів, на яку групу людей потрібно спрямувати зусилля з вакцинаціїЗагалом отримати вакцину проти COVID-19 можна безкоштовно вже на 27 залізничних вокзалах в Україні.

"Головне - потрібно або мати декларацію із сімейним лікарем, або прийти в пункт з паспортом та ідентифікаційним кодом", - додали в "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу 29 жовтня встановлено новий рекорд за кількістю зроблених щеплень від COVID-19 - вакциновано понад 317 тис. осіб. З них одну дозу отримали 232 тис. 698 людей, повністю імунізовані - 84 тис. 511 людей.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 10 млн. 022 тис. 976 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 7 млн 377 тис. 032.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Тамара Отовська