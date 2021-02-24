Усі протитуберкульозні лікарні та диспансери приєднають до єдиного регіонального фтизіопульмонологічного центру, що на думку міської влади, покращить якість надання медичної допомоги та зменшить витрати.

У Києві реформують мережу протитуберкульозних лікарень і диспансерів, створивши єдиний протитуберкульозний заклад, що матиме статус регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

«Центр, який буде створено шляхом приєднання протитуберкульозних лікарень і диспансерів до КНП "Фтизіатрія", надаватиме і координуватиме протитуберкульозну медичну допомогу населенню столиці. Реорганізація протитуберкульозної служби передбачає перерозподіл штатних посад адміністративно-управлінського персоналу, лабораторної, рентгенологічної, господарської та інших служб, а також централізацію низки лабораторних досліджень», - йдеться в повідомленні.

На думку міської влади, це дозволить покращити якість надання медичної допомоги та зменшити витрати.

Читайте такожВ Україні погіршився рівень виявлення туберкульозу - Лікарі без кордонівЗа словами директорки Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург, чинна столична модель фтизіатричної служби довела свою неефективність як за медичними, так і за економічними складовими.

«Це зменшує ефективність впровадження заходів державних і регіональних програм та не дозволяє раціонально використовувати кадрові й матеріальні ресурси», — сказала Гінзбург.

За її словами, сьогодні у столиці при проектній потужності туберкульозних закладів 680 ліжок, фактично функціонує 330 – тобто менше ніж половина, а їх завантаженість складає 14%.

Гінзбург згадала й про проблему недофінансування протитуберкульозних закладів.

«З 1 квітня 2020 року всі вони уклали угоди з НСЗУ і надають медичні послуги за Програмою медичних гарантій. Та за умови обмеженого переліку цих послуг, фінансування отримано на рівні лише 45% від потреби. Шляхом об’єднання буде повністю погашено дефіцит коштів, що дозволить зберегти мережу протитуберкульозних закладів у місті Києві», – зазначила директорка Департаменту охорони здоров’я.

Вона повідомила, що з 1 квітня 2021 року НСЗУ укладає договір щодо надання медичних послуг лікування туберкульозу за підвищеним тарифом (коефіцієнт 1,4) із регіональним фтизіопульманологічним центром.

«Таким чином, створення такого центру у столиці надасть змогу отримувати збільшене фінансування всім стаціонарам та диспансерам, які до нього увійдуть», – додала чиновниця.

Відповідне рішення підтримали депутати Київради на пленарному засіданні 23 лютого.

Епідемія туберкульозу в Україні

Епідемія туберкульозу була оголошена в Україні у 1995 році: захворюваність стрімко збільшувалась і перевищила епідемічний поріг — 50 випадків на 100 тис. населення.

За інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ, питання протидії туберкульозу в Україні сьогодні є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та предметом міжнародних зобов’язань.

У 2014 році Україна вперше увійшла до п'яти країн світу з найвищим тягарем мультирезистентного туберкульозу. Особливо загрозливим є несвоєчасне звернення хворих по медичну допомогу, пізнє виявлення та поєднаних форм ВІЛ/туберкульоз, що зумовлює високий рівень смертності.

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Автор: Інна Андаліцька