На сайті Департаменту охорони здоров’я в тестовому режимі запрацювала кнопка зв’язку з перекладачем жестової мови.

На сайті столичного Департаменту охорони здоров’я для людей з вадами слуху запрацював спеціальний сервіс зв’язку з медпрацівниками.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Так, на сайті Департаменту в тестовому режимі запрацювала кнопка зв’язку з перекладачем жестової мови (у нижньому лівому куті "Сервіс УТОГ").

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"З її допомогою кияни з інвалідністю зі слуху можуть звертатися з будь-якими питаннями щодо надання медичної допомоги до оперативного чергового Департаменту. Звернення, відповідно до змісту, передаватимуться на заклад охорони здоров’я або у відповідний відділ Департаменту і відпрацьовуватимуться якомога швидше. Результати розгляду повідомляють заявнику через перекладача жестової мови", - повідомили у КМДА.

"Усі керівники медустанов зорієнтовані на надання відповіді впродовж робочої доби. Якщо розгляд питання потребуватиме більше часу – про це окремо повідомлять пацієнта знову ж таки через перекладача. Якщо ж звернення термінове, наприклад – виклик швидкої, його відпрацюють миттєво", – запевнила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Вона повідомила, що наразі також залучають медичні заклади Києва до механізму взаємодії медичних працівників із перекладачем жестової мови для спілкування з пацієнтами з порушеннями слуху.

"Уже незабаром у всіх медзакладах столиці розмістять інформаційні плакати із QR-кодом. Людина з порушенням слуху або медичний працівник, відсканувавши його смартфоном або планшетом, через Viber або WhatsApp зможе зв’язатися з перекладачем жестової мови. Ця опція повноцінно запрацює вже до кінця липня", - сказала Гінзбург.

Передбачено, що сервіси працюватимуть цілодобово.

Гінзбург попередила, що на першому етапі впровадження сервісу можливі певні збої в роботі системи.

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Автор: Інна Андаліцька