На тлі локдауну в Києві популярність щеплень помітно зросла.

З 1 листопада в Києві набувають чинності нові обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Йдеться, зокрема, про допуск у міські заклади й громадський транспорт лише громадян з негативним ПЛР-тестом чи COVID-сертифікатом.

У МОЗ не приховували, що нові обмеження були введені, аби якомога більше громадян вакцинувалися від COVID-19. На тлі локдауну в Києві популярність щеплень помітно зросла.

На опубліковані очевидцями кадри в об’єктив мобільного потрапили десятки містян в пункті вакцинації в одному зі столичних ТРЦ. Всі чекали на вакцинацію.

Крім того, черги охочих вакцинуватися помітили й у магазині будматеріалів на Берковецькій.

Через антивакцинаторські настрої значної частини населення України міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко навіть допускав, що щеплення від COVID-19 можуть стати обов’язковими.

Наразі серед професій, від яких вимагатимуть обов’язкової вакцинації, є педагоги, працівники соціальної сфери та держслужбовці.

Куди не пускатимуть без COVID-19 сертифікатів / негативного ПЛР-тесту у столиці з 1 листопада:

заклади харчування; готелі; установи соціального захисту; спортзали, фітнес-центри; ЦНАПи; управління Пенсійного фонду; ТРЦ; проведення масових заходів.

Діти і підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Коронавірус в Україні: свіжі дані

Станом на ранок 30 жовтня в Україні виявили ще 26 198 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1643 дитини та 379 медпрацівників. Напередодні медики підтвердили 26 870 COVID-випадків.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людей, з них отримали одну дозу – 10 022 976 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 17 400 008 щеплень.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Автор: Яна Ставська