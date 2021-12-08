Троє доньок та двоє синів жінки не відвідували школу з вересня по середину жовтня нинішнього року.

У Луцьку суд оштрафував багатодітну матір за те, що п'ятеро її дітей пропускали уроки в школі від вересня до середини жовтня.

За даними ZAXID.NET, за рішенням суду жінка має сплатити штраф у розмірі 1700 грн.

Горе-матір у липні цього року уже притягували до відповідальності через те, що її діти пропустили 70% занять у школі. Тоді жінка сплатила 850 грн штрафу.

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Відомо, що подання про відсутність дітей на уроках зробила адміністрація школи. Жінка не відповідала на дзвінки і на батьківські збори не ходила.

Сама ж мати у пояснювальній записці зазначила, що не пускала дітей до школи, бо боялася, що ті підхоплять коронавірус.

Нагадаємо, у Кривому Розі мати залишила своїх 9 дітей з речами й свідоцтвами про народження під будівлею міської ради. Жінка каже, що пішла на це через складні життєві обставини.

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Автор: Вікторія Гордієнко