У МОЗ закликали не вірити міфам про вакцини.

Вакцини не впливають на репродуктивну систему жінок та не призводять до безпліддя.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Так, зазначається, що під час клінічних випробувань вакцин проти COVID-19 завагітніла така ж кількість жінок, які були щеплені, як і тих, які отримували плацебо.

"Не вірте міфам! Адже через неперевірену інформацію ви ризикуєте здоров’ям своїм та ваших близьких. Вакцинуйтеся вже сьогодні та розповідайте іншим клінічно доведену інформацію про те, що вакцини захищають від тяжкого перебігу COVID-19, госпіталізації чи смерті", - наголосили в МОЗ.

Вакцини в Україні

13 листопада у ЦГЗ повідомили, що в Україні для щеплення доступні 10,32 млн доз вакцин різних виробників, а загалом станом на 10 листопада 2021 року країна вже отримала понад 31 млн доз вакцин різних виробників.

Повідомлялось, що до кінця 2021 року Україна законтрактувала ще 11 млн доз вакцини Comirnaty, та очікує отримати ще 4 млн доз цієї вакцини в межах міжнародної допомоги.

Станом на ранок 19 листопада в Україні у рамках вакцинальної кампанії зроблено вже понад 22 млн щеплень проти COVID-19. Так, щеплено 12 млн 657 тис. 192 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 млн 448 тис. 782.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко