Грибок виявляють у людей з поганим імунним захистом.

Академік Національної академії наук Володимир Широкобоков підтвердив небезпеку індійського штаму коронавірусу у порівнянні з іншими мутаціями інфекції, та що це не єдина загроза для України.

Про це він заявив у коментарі Обозреватель.

Читайте такожВ Україні рівень смертності від COVID-19 у 2020 році втричі перевищував офіційні дані«Цей штам справді небезпечний, викликає тяжчі форми захворювання. Уражає не тільки літніх людей, а й середнього віку. Вірус набуває темпів мутаційної активності й це далеко не останній варіант, який на нас чекає», – зазначив науковець.

Широкобоков також зазначив, що на тлі пандемії коронавірусу імовірна активізація грибкових недуг, згадав і про так званий «чорний грибок» (мукормікоз) в Індії серед тих, хто перехворів на COVID-19.

Грибок виявляють у людей з поганим імунним захистом. Наприклад, в інфікованих СНІД, але тепер його діагностують й у COVID-пацієнтів.

«Це опортуністична інфекція, яка виникає у вигідних для неї умовах на тлі послаблення організму людини», – додав вчений.

При цьому Широкобоков зауважив, що поки про спалахи мукормікозу в Україні не чув.

«Але можливо, що активізація якихось грибкових інфекцій іде, однак увага зосереджується на самому захворюванні. Масштабний спалах мукормікозу в Індії може бути пов’язаний з антисанітарними умовами, які сприяють розвитку інфекції. Загалом, грибкові інфекції дуже поширені, та на сьогодні є достатньо хороші й антибіотики, й препарати, які від них лікують», – пояснив експерт.

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Автор: Яна Ставська