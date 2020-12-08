В Міністерстві охорони здоров'я готується сценарій на випадок, якщо знадобиться глибоке заморожування.

Україна з великою ймовірністю отримає найзручнішу для зберігання вакцину від коронавірусу.

Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин. Він зазначив, що Україна у своєму запиті на вакцину вказала певні обмеження в країні щодо холодового ланцюга.

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"Держава не має права впливати на ту вакцину, яка буде розподілена в рамках механізму COVAX, проте країна може рейтингувати за певними показниками ту вакцину, яку хотіла б отримати. Тому однією з частин цього запиту також є оцінка холодового ланцюга, і держава вказала певні обмеження щодо холодового ланцюга, який є в державі", — сказав він.

Експерт повідомив, що в Міністерстві охорони здоров'я готується сценарій на випадок, якщо знадобиться глибоке заморожування.

"Зараз на рівні Міністерства охорони здоров'я розробляються сценарії під три можливих температурні режими: -70, -20 і +2...+ 8, тому якщо буде мова йти про вакцину Pfizer (яка найбільш вимоглива до зберігання, потрібна дуже низька температура — ред.), то у нас є сценарій, що робити в такому випадку. Крім того, існує багато вакцин, які зберігаються при +2...+ 8. Швидше за все, COVAX прислухається до пропозицій по рейтингу таких вакцин, і ми отримаємо більш прийнятну", — сказав він.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: Андрій Василюк