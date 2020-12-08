Україна з великою ймовірністю отримає найзручнішу для зберігання вакцину від коронавірусу.
Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин. Він зазначив, що Україна у своєму запиті на вакцину вказала певні обмеження в країні щодо холодового ланцюга.
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"Держава не має права впливати на ту вакцину, яка буде розподілена в рамках механізму COVAX, проте країна може рейтингувати за певними показниками ту вакцину, яку хотіла б отримати. Тому однією з частин цього запиту також є оцінка холодового ланцюга, і держава вказала певні обмеження щодо холодового ланцюга, який є в державі", — сказав він.
Експерт повідомив, що в Міністерстві охорони здоров'я готується сценарій на випадок, якщо знадобиться глибоке заморожування.
"Зараз на рівні Міністерства охорони здоров'я розробляються сценарії під три можливих температурні режими: -70, -20 і +2...+ 8, тому якщо буде мова йти про вакцину Pfizer (яка найбільш вимоглива до зберігання, потрібна дуже низька температура — ред.), то у нас є сценарій, що робити в такому випадку. Крім того, існує багато вакцин, які зберігаються при +2...+ 8. Швидше за все, COVAX прислухається до пропозицій по рейтингу таких вакцин, і ми отримаємо більш прийнятну", — сказав він.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.
- У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
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