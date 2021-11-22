Віталій Кличко нагадав, що вакцинація - єдиний захист від коронавірусу.

Ситуація з коронавірусом в Україні покращується. Столиця вже незабаром може вийти з "червоної" зони карантину.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу Київ

За його словами, заповненість лікарень на сьогодні становить 58%, що трохи менше, ніж у попередні дні, тому Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони.

"61% зараз заповненість ліжок з киснем. Нині у нас 46 людей померли. Жахливі цифри. Трохи менше, ніж було, але розслаблятися ні в якому разі не потрібно", - заявив мер.

Читайте такожЛікар розповів про "коронавірусний фокус" в УкраїніПри цьому він вказав, що вакцинація - єдиний захист від коронавірусу.

"У нас зараз є позитивна динаміка, і я сподіваюся, що, якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з червоної зони та перейти в помаранчеву", - підсумував Кличко.

Міський голова Київ закликав українців вакцинуватися від COVID-19.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок, 22 Листопада, в Україні виявили 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. При цьому госпіталізовано 2 501 особи, одужали 10 540 осіб, а померли – 326.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло-3 340 407 осіб;

одужали-2 773 490 осіб;

померли-81 598.

Вакцинація в Україні

За минулу добу від 19 щеплення отримали 99 тис. 826 осіб. Одна доза введена 29 тис. 382 осіб, повністю імунізована-70 тис. 444 людини.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 осіб, з них отримали одну дозу – 12 835 126 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 осіб. В цілому проведено 22 669 435 щеплень

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Анастасія Горбачова