Вчені назвали 8 продуктів, у яких білка набагато більше, ніж у курці

Усі ці продукти легкодоступні, і їх дуже просто включити до свого раціону.

Курятина – це популярне джерело білка, що містить близько 24 грамів у порції вагою 85 грамів, але це не єдиний варіант.

Багато інших продуктів містять аналогічну кількість білка і можуть допомогти урізноманітнити раціон для поліпшення загального харчування, пише Verywellhealth.

1. Індичка

У порції 85 г білка 25,6 г. Це нежирний білок, якого, за даними досліджень, більше, ніж у курці. Така порція містить 125 калорій, що лише трохи більше, ніж у курячій грудці, де в тій же порції міститься 122 калорії.

2. Тунець

Залежно від виду, у 85 г тунця міститься від 25,4 до 19,5 г білка.

3. Креветки

У 85 г міститься 20 г білка. Креветки – це універсальний, багатий на білок інгредієнт, який можна додавати в найрізноманітніші страви, від салатів до пасти. Згідно з дослідженнями, порція варених креветок вагою 85 г містить всього 84 калорії.

Ви можете подвоїти цю порцію, щоб отримати 40 г білка, при цьому зберігши низький вміст калорій. Креветки також багаті на кальцій і містять мало насичених жирів.

4. Яловичий фарш

Це на 90% нежирне м'ясо, 85-грамова порція якого містить 22,2 г білка. Яловичий фарш містить багато білка, хоча й трохи менше, ніж курячий. Однак навіть пісний яловичий фарш містить значно більше жиру, ніж курячий: 10 г жиру в котлеті вагою 85 г порівняно з 3,57 г у курячій.

5. Сир пармезан

У 85 г твердого пармезану міститься 10,1 г білка і 8 г – у тертий. У перерахунку на грами пармезан містить більше білка, ніж курка, яка забезпечує приблизно 8 г білка.

6. Грецький йогурт

На 200 г припадає 19,9 г білка. Крім достатньої кількості білка, порція звичайного знежиреного грецького йогурту, як встановили дослідження, містить 146 калорій і 230 міліграмів (мг) кальцію.

7. Сочевиця

У 1 склянці вареної сочевиці 17,9 г білка. Сочевиця пропонує високобілкову рослинну альтернативу тваринному білку. Сочевиця містить більше заліза, калію та фолієвої кислоти, ніж курка.

8. Сир

На 1 склянку припадає 23,5 г білка. Сир за вмістом білка не поступається курці. Зі своїм вмістом 183 калорій склянка сиру може вписатися у ваш раціон, якщо ви стежите за споживанням калорій і білка. Сир багатий на кальцій і містить мало вуглеводів.

