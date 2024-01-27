Кількість госпіталізацій дозволяє інфекційним стаціонарам спарвлятися із ситуацією.

Наразі в Україні циркулює 17 штамів коронавірусу, зокрема новий штам - "Дженні".

Як повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі телемарафону "Єдині новини", новий штам коронавірусу в Україні було виявлено нещодавно.

"В Україні, за даними нашого епіднагляду, циркулює 17 штамів Covid-19, в тому числі і новий штам, який був виявлений нещодавно - "Дженні". Якщо ми подивимось, що у нас по захворюваності, то бачимо зростання до кінця січня кількості випадків захворювання на коронавірус, але ми бачимо і зростання кількості випадків захворювань на грип, що не характерно для попередніх епідсезонів", - сказав Ляшко.

За словами міністра, з середини жовтня на грип та грипоподібні захворювання перехворіло вже майже 2,5 млн людей, і, на жаль, є летальні випадки. Втім, кількість госпіталізацій зовсім не така, як була в 2020-2022 роках. Наразі інфекційні стаціонари справляються з кількістю пацієнтів.

Очільник МОЗ попередив, що другий пік захворюваності на грип та ГРВІ прогнозується на лютий. Вакцина проти коронавірусу є в наявності та безкоштовна, і для щеплення необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

Коронавірус в Україні і світі

Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейесус повідомив, що в грудні 2023 року було зареєстровано майже 10 тис. випадків смерті від коронавірусу, а кількість госпіталізацій різко зросла.

З початку епідемічного сезону (жовтень 2023) в Україні зафіксовано 595 летальних випадків захворювання на COVID-19, водночас понад 12 млн українців не отримали бустерне щеплення.

З початку епідсезону було зафіксовано 122 тис. 81 випадок захворювання на COVID-19.

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