Верховна Рада України ухвалила законопроект про посилення контролю за відпуском медичних препаратів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Наголошується, що це стане базою для повноцінного впровадження в Україні електронного рецепта та допоможе зробити процес відпуску рецептурних ліків прозорим, безпечним та контрольованим, відзначив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
Тепер медики та фармацевти нестимуть відповідальність за:
- призначення рецептурного лікарського засобу без рецепту;
- призначення наркотичних препаратів без електронного рецепта;
- відпуск в аптеках рецептурних ліків без рецепту, за недійсним рецептом або з порушенням порядку продажу препаратів МОЗ.
Закон почне діяти через три місяці після завершення воєнного стану.
E-рецепт в Україні: що варто знати
Зазначимо, МОЗ почав поетапно запроваджувати в Україні електронний рецепт. Так, з 1 серпня в Україні винятково за електронним рецептом продають антибіотики, з 1 листопада стартує відпуск за електронним рецептом наркотичних препаратів.
Наступний етап – перехід всіх рецептурних медичних препаратів на електронний рецепт.