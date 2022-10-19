Наголошується, що це стане базою для повноцінного впровадження в Україні електронного рецепта.

Верховна Рада України ухвалила законопроект про посилення контролю за відпуском медичних препаратів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Наголошується, що це стане базою для повноцінного впровадження в Україні електронного рецепта та допоможе зробити процес відпуску рецептурних ліків прозорим, безпечним та контрольованим, відзначив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

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Тепер медики та фармацевти нестимуть відповідальність за:

призначення рецептурного лікарського засобу без рецепту;

призначення наркотичних препаратів без електронного рецепта;

відпуск в аптеках рецептурних ліків без рецепту, за недійсним рецептом або з порушенням порядку продажу препаратів МОЗ.

Закон почне діяти через три місяці після завершення воєнного стану.

E-рецепт в Україні: що варто знати

Зазначимо, МОЗ почав поетапно запроваджувати в Україні електронний рецепт. Так, з 1 серпня в Україні винятково за електронним рецептом продають антибіотики, з 1 листопада стартує відпуск за електронним рецептом наркотичних препаратів.

Наступний етап – перехід всіх рецептурних медичних препаратів на електронний рецепт.

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