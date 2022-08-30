Анатолій Чумак зазначив, що йодид калію приймають лише один раз.

На тлі ядерної загрози через терористичні дії російської армії на Запорізькій атомній електростанції багато українців кинулися шукати йодид калію. Він допомагає вберегти щитовидну залозу від накопичення радіоактивного йоду.

Про це розповів директор Інституту клінічної радіології Ннцрм Анатолій Чумак в ефірі телеканалу 1+1.

"В результаті ядерної катастрофи існує небезпека впливу радіаційного випромінювання і радіоактивних елементів, які можуть потрапляти в організм людини. Одним з таких елементів, і він дуже небезпечний, є ізотопи радіоактивного йоду. В організм він може потрапити при диханні або разом з продуктами зовнішнього середовища, найчастіше з молоком, якщо він встигає пройти харчовий ланцюжок. Його небезпека в тому, що йод є складовою гормону щитовидної залози, а через те, що в Україні масовий природний йододефіцит, то щитовидна залоза жадібно його поглинає. Для запобігання впливу радіоактивного йоду проводиться йодна профілактика йодидом калію", - пояснив Чумак.

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Кому необхідно приймати йодид калію

За його словами, для дорослої людини до 40 років достатньо однієї таблетки в 125 міліграм, щоб запобігти накопиченню радіоактивного йоду. При цьому він вказав, що людям після 40 років цей препарат приймати не можна.

"У цьому віці йодна профілактика проводиться тільки при загрозі дуже високих доз радіоактивного йоду, які в даній ситуації практично неможливі", - зазначив директор Інституту клінічної радіології ННЦРМ.

У той же час він вказав, що людям, у яких хронічне захворювання щитовидки, не варто приймати препарат. Їм необхідно обмежити контакти із зовнішнім середовищем, бажано знаходиться в укриттях, використовувати маски, проведення вологого прибирання. Дітям необхідно розім'яти потрібну дозу, розвести її у воді, а для маскування смаку можна використовувати малиновий сироп.

"Препарату немає в аптеці і бути там його не повинно, тому що ці препарати роздають в регіони в так звані зони спостереження атомних об'єктів. Їх роздають населенню в разі потреби. Приймати препарат тільки за сигналом, тільки один раз і не заздалегідь", - підкреслив Чумак.

Чому не можна пити йодид калію заздалегідь

Також він застеріг українців від вживання йоду наперед

"На момент потенційної загрози він вже не буде ефективний. Крім того, це може бути небезпечно для здоров'я. Несистемне прийняття препарату може призвести до вузлових і запальних змін щитовидної залози", - підсумував експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров'я України нагадало основні правила йодної профілактики у разі радіаційної аварії. Під час такої аварії важливо захистити свій організм.

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