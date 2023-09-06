Вони відзначили безпрецедентну ефективність напою, яку не можуть показати ніякі інші.

Висока поширеність гіпертонії викликає занепокоєння у фахівців, оскільки вона може стати небезпечною причиною для серцевих нападів та інсультів.

Однак, на щастя, гіпертоніки можуть контролювати кров'яний тиск, за допомогою того, що вони їдять і п'ють, пише Express.co.uk. Зокрема, результати нового дослідження вказують на те, що вживання склянки яблучного або апельсинового соку допоможе гіпертонікам тримати кров'яний тиск під контролем.

Група науковців з Університету Торонто в ході дослідження оцінила 12 цукровмісних продуктів, щоб зрозуміти, як вибір дієти впливає на гіпертонію, і виявила, що помірне споживання фруктового соку призводить в середньому до "невеликого зниження" тиску. Сік, що містить лише природний цукор, зміг знизити систолічний артеріальний тиск на 3,7 мм рт. ст. - тиск всередині артерій, коли серце б'ється.

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Причина, по якій сік може позитивно впливати на гіпертонію, полягає у вмісті в ньому вітамінів і флавоноїдів, які надають захисну дію на серцево-судинну систему і можуть зменшити запалення.

Вчені відзначили, що найбільша користь для артеріального тиску спостерігалася від тривалого вживання від 50 до 150 мл склянки фруктового соку в день. Однак споживання цілих фруктів, які також містять клітковину, принесло ще більшу користь.

При цьому, еквівалентне споживання цукру з інших напоїв, включаючи газовані, призвело до збільшення систолічного артеріального тиску на 6,9 мм рт. ст.

В цілому, дослідження підтверджує попередні дані про те, що щоденне вживання склянки натурального фруктового соку може знизити показники артеріального тиску.

Дослідники пояснили, що результати показують, що рекомендації громадського здоров'я, спрямовані на допомогу людям у профілактиці та лікуванні гіпертонії, повинні розрізняти природний та доданий цукор.

"Дослідження показує користь для артеріального тиску від помірного споживання 100-відсоткового фруктового соку, який містить тільки натуральні цукри", - прокоментував провідний автор дослідження професор Джон Сівенпайпер.

Проблема гіпертонії

Незважаючи на існуючу думку, що гіпертонією страждають люди переважно старшого віку, зараз ця хвороба "помолодшала" і може зустрічатися у 25-30 річних. Тому з питанням, як знизити тиск, стикається все більше і більше жителів планети.

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