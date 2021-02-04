Між дружбою і любов'ю кордони частково розмиті. Пропонуємо розібратися докладніше.

У дружніх і романтичних відносин багато спільного, так що іноді легко сплутати одне з іншим. Де межа між дружбою і любов'ю? Чи варто вам залишатися кращими друзями, або зробити крок назустріч чомусь більшому?

Психолога Тереза ДіДонато розповіла, як розібратися, що ж ми відчуваємо насправді, пише Elle.

Кажуть, секрет ідеального шлюбу в тому, що чоловік і дружина повинні бути в першу чергу кращими друзями. У цьому є сенс - сімейні психологи не раз підтверджували, що якщо партнери сприймають один одного як друзі, їх відносини тривають набагато довше. Але що, якщо почуття, які ми відчуваємо до свого коханого чоловіка, виключно платонічні? Що, якщо ми бачимо в ньому кращого друга, надійну опору, але до романтичних почуттів і сексуального потягу ці переживання не мають ніякого відношення?

Є кілька факторів, які ми частіше асоціюємо з романтичними відносинами, хоча вони важливі і в дружбі.

Спільне у любові і дружби

1. Тяжіння. Потяг до іншої людини може бути не обов'язково сексуальним або романтичним. Кращим друзям властиво притягувати один одного. А люди, які дружать вже багато років, в розлуці можуть відчувати ті ж почуття, що і закохані. 2. Близькість. Коли ми відкриваємося комусь, ділимося своїми мріями, думками, цілями і планами, то ця людина природним чином стає нам набагато ближче інших. Ну а якщо ми отримуємо таку ж відвертість у відповідь, то виникає міцний зв'язок, заснована на довірі і розумінні. А це можливо і між друзями, і між коханцями. 3. Повага. Здорові романтичні відносини побудовані на взаємній повазі, то ж можна сказати і про дружбу. Але не можна стверджувати, що якщо ви захоплюєтеся своєю близькою людиною, то відчуваєте до нього щось, крім дружніх почуттів. Друзі, якими можна милуватися і радіти їх успіхам, будуть робити вас тільки краще, надихаючи на нові досягнення, а їх у відповідь повагу не дасть вам опустити руки навіть в найскладніших ситуаціях. 4. Підтримка. Надавати взаємну підтримку - основне завдання як в дружніх, так і в романтичних відносинах. Вона допомагає розквітати, розвиватися, змінюватися і стійко переносити все, що трапляється з нами. 5. Задоволення. Насолоджуватися компанією один одного і веселитися разом, сміятися над одними і тими ж жартами і чекати нової зустрічі – це все ще не означає, що у вас роман. Але це точно вірна ознака того, що ви дуже і дуже хороші друзі.

Чим любов відрізняється від дружби

Перша і основна відмінність - це секс. Але і тут межі сьогодні частково розмиті – не можна забувати про існування «сексу по дружбі». Однак є й інші аспекти відносин, які відрізняють закоханих від близьких друзів.

1. Загальні цілі. Плануванням спільного майбутнього займаються тільки романтичні пари. І хоча друзі можуть повністю збігатися в поглядах на релігію, політику і спосіб життя, їх життєві цілі не прагнуть до спільного знаменника. 2. Час і увага. У романтичних відносинах партнери присвячують весь свій вільний час і увагу один одному, чого ніколи не зустріти навіть в найміцнішій дружбі. Двоє самі вибирають зосередитися один на одному, і ту увагу, яку вони отримують від іншого, дає їм можливість відчувати себе комфортно. І навпаки, якщо один з двох більше не хоче витрачати сили на партнера, це може означати близький кінець відносин. 3. Взаємозалежність. Соціальний психолог Керіл Расбалт стверджує, що визначальним фактором романтичних відносин можна вважати ступінь взаємозалежності партнерів. Так, друзі залежать один від одного, але життя коханців міцно переплетені. Перебуваючи у відносинах, двоє все більше і більше покладаються один на одного і врешті-решт замінюють «я» і «ти» на «ми». 4. Позитивні ілюзії. У здорових відносинах партнери зачаровані один одним. У них завищені очікування і уявлення про кохану людину, які часто не збігаються з реальністю. Але психологи Сандра Мюррей, Джон Холмс і Дейл Гріффін вважають, що це абсолютно нормально. Саме такі райдужні мрії і відрізняють любов від більш реалістичної дружби. 5. Вплив. Безумовно, наші друзі впливають на прийняття рішень, на цілі і плани, переваги і перспективи, але кохана людина тут володіє більшою владою. Ми схильні робити своїх партнерів частиною свого самовідчуття, сприймати себе через призму своєї коханої людини. З друзями ж це неможливо. 6. Зобов'язання. Про прийняття на себе зобов'язань часто забувають, а від цього, на думку Керіл Расбалт, залежить, чи залишаться відносини дружніми або перетворяться в романтичні. Саме рішення почати романтичні відносини віщує стабільність і відображає свідомий вибір на користь роботи над створенням пари. "Прийняття рішення про майбутні стосунки - це серйозний крок, який вимагає зважування всіх плюсів і мінусів, можливостей, переваг та інвестицій, які вже були зроблені», – говорить Керіл Расбалт. І хоча більшість друзів можуть стати хорошими партнерами, саме рішення і бажання присвятити своє життя комусь одному визначають успіх романтичного союзу.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН