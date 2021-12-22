Ніколи не кажіть в присутності дитини погано про її тата, оскільки батько є частиною дитини.

Не всім парам вдається зберегти дружні стосунки при розлученні. Тоді постає питання - як виховувати дитину одній мамі.

Передусім варто намагатися не залишати дитину наодинці зі своїми думками і переживаннями. Постарайтеся приділяти їй максимум часу, проводити з нею кожну вільну хвилину. Мамі треба частіше говорити дитині про свою любов до неї, цікавитися її справами, пише nashamama.com.

Варто намагатися не балувати зайвий раз дитину і не дозволяти їй більше, ніж потрібно. Саме таким чином жінка прагне компенсувати відсутність батька, проте в результаті такої поведінки мами дитина може перетворитися на справжнього маленького тирана з переконанням, що їй все дозволено. Тому, незважаючи на всю любов і жалість до малюка, треба встановити суворі правила, яких треба обов'язково дотримуватися - це полегшить і життя мами.

Читайте такожСтало відомо, чого бояться і про що турбуються розлучені жінкиДитина без батька обов'язково потребує чоловічого образу. Тому мамі треба організувати її спілкування з дідусем, дядьком - головне, щоб мама сама вважала людину гідним прикладом для наслідування.

Ніколи не кажіть в присутності дитини погано про її тата. Адже батько - це частина дитини, погані відгуки про колишнього чоловіка можуть призвести до розвитку у неї комплексів і внутрішньо-особистісних конфліктів.

Також треба прийняти факт, що дитина виросте, тому не варто забороняти їй отримувати новий досвід. Нехай вона сама робить вибір по життю і формує власний світоглад.

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