Не обов'язково відвідувати курси гіпнозу і купувати абонемент на винні дегустації, щоб забути колишнього. Ти будеш здивована, але це можна зробити набагато простіше.

Спеціалісти назвали декілька способів, що допоможуть забути колишнього партнера та позбутися накопиченого болю чи смутку.

Про це пише Cosmo.

Поговорити

Дійсно буває складно висловити все, що накопичилося. Особливо, якщо досі немає розуміння, чому ви розлучилися. В такому випадку саме розмова допомагає розібратися в ситуації та усе з'ясувати. Після бесіди обов'язково стане легше. Можливо, не відразу, але вона точно допоможе відпустити минуле і пробачити колишнього партнера.

Виговоритися в дзеркало

Трапляються випадки, коли висловити в обличчя чи навіть телефоном – не виходить. Можна звернутися до психолога та проговорити йому всі свої почуття. Або, якщо розумієш, що впоратися з проблемою самостійно таки зможеш, скористайся великим дзеркалом.

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Для цього потрібно стати навпроти нього і промовити все, що тебе турбує. З емоціями, агресією і сльозами. Якщо не допомогло з першого разу, варто спробувати зробити ще раз. Рано чи пізно все, що накопичилося, вийде та стане легше.

Згадати про добрі вчинки і якості колишнього

Цей трюк хороший тим, що ти починаєш розуміти: не такий вже партнер і поганий, як би там не закінчилися ваші стосунки. Було і хороше: відпочинок, поїздки, обійми та подарунки. Якщо такого не було, тоді на що ображаєшся? Радуйся і дякуй долю, що розійшлися.

Проаналізувати, чому є образа

Під час аналізу починаєш розуміти, що саме найбільше турбує у розставанні. Отже, з'являються шанси швидше впоратися з проблемою. Наприклад, під час аналізу ти зрозуміла, що ображаєшся на хлопця, бо у нього вже є нова дівчина, а ти чоловіка ще не зустріла. Тоді, на жаль, проблема точно не в колишньому, а, можливо, в тому, що ти не готова до відносин.

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Автор: УНІАН