Цікаво те, що вчені заявили про ефективність терапії ліками відносно недорогими і давно відомими в фармацевтиці.

Вчені розповіли про найбільший за 20 років прорив у пошуку препаратів від раку шийки матки. Разом з променевою терапією, рекомендується набір відносно недорогих медикаментів, які серйозно підвищують ефективність лікування.

Дані клінічних випробувань вказують на ефективність пропонованої терапії, завдяки якій шанси пацієнтки одужати збільшуються на 35%, пише Бі-бі-сі. Фахівці висловили надію, що онкологічні клініки по всьому світу якомога швидше візьмуть нову методику на озброєння і почнуть приписувати пацієнткам ще до опромінення пухлини пропити курс давно відомих медикаментів.

І хоча за останні 25 років ефективність променевої терапії зросла, але після неї майже у третини пацієнток хвороба повертається. Тепер цю третину можна буде скоротити ще втричі - причому тільки лише за рахунок прийому перед опроміненням декількох недорогих ліків.

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"Такий підхід не тільки може істотно скоротити ймовірність повернення раку, але і фактично вже готовий до застосування, оскільки потрібні ліки легко доступні по всьому світу", - сказав глава Cancer Research UK Іен Фаукс.

Однак, авторитетні вчені завжди обережно ставляться до тих чи інших методів лікування. Рекомендація якої б то не було терапії - справа і зовсім виняткова. Але впевненості онкологам цього разу додає час. Результати клінічних випробувань підводять підсумок багаторічного експерименту за участю 500 жінок.

Половині з них - 250 пацієнткам з діагнозом "рак шийки матки", - був рекомендований "звичайний" курс лікування. Тобто так звана хіміопроменева терапія: спочатку курс опромінення радіацією (брахітерапія), а після нього - щотижневий прийом цисплатину, відкритого ще в 1965 році.

Іншій же половині спочатку був додатково прописаний інтенсивний шеститижневий курс прийому двох інших препаратів: карбоплатину і паклітакселу. Обидва ці препарати вже давно і широко застосовуються для лікування онкології.

П'ять років потому лікарі підвели попередні підсумки. З пацієнток, які отримували стандартне лікування, від раку померли більше чверті (28%), а щонайменше у кожної третьої (36%) почався рецидив.

З числа жінок, які попередньо пройшли додатковий курс медикаментозного лікування, до п'ятиріччя діагнозу не дожила лише кожна п'ята (20%). Причому майже у трьох чвертей пацієнток (73%) була зафіксована стійка ремісія.

За словами провідного дослідника Інституту раку при Університетському коледжі Лондона Мері МакКормак, дослідження " показує, що курс додаткового медикаментозного лікування, що проводиться безпосередньо перед хіміопроменевою терапією, може знизити ризик рецидиву або загибелі пацієнтки на 35%". МакКормак додала, що це найбільше поліпшення результатів лікування цього захворювання за останні 20 років.

Рак шийки матки

Рак шийки матки - одне з найбільш поширених онкологічних захворювань по всьому світу. Приблизно кожен 15-й "жіночий" онкологічний діагноз - це рак шийки матки. Серед пацієнток зустрічаються жінки різного віку: багато хто з них дізнаються про свій діагноз незабаром після 30-річчя.

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