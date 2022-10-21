В деяких препаратах на основі сиропу виявили речовини, що призводять до гострої ниркової недостатності.

В Індонезії 99 дітей померли через сироп від кашлю. Через це у країні призупинили продаж усіх рідких ліків.

В деяких препаратах на основі сиропу виявили речовини, що призводять до гострої ниркової недостатності, пише "BBC Україна".

Наразі невідомо, були ліки імпортними чи місцевого виробництва.

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Влада країни заявила про близько 200 випадків гострої ниркової недостатності у дітей, більшість з яких були у віці до п’яти років.

Варто додати, що цього місяця ВООЗ заявила про розслідування стосовно препаратів індійської фармкомпанії, які могли спричинити загибель майже 70 дітей у Гамбії.

Йдеться про пероральний розчин прометазину, дитячий сироп проти кашлю Kofexmalin, дитячий сироп проти кашлю Makoff та сироп проти застуди Magrip N.

Виробник препаратів — індійська компанія Maiden Pharmaceuticals.

На думку епідеміологів, справжня кількість смертей може бути навіть більшою, ніж повідомляють.

"Коли трапляються подібні випадки, це є вершиною айсберга, а це означає, що жертв може бути значно більше", — сказав Дікі Будіман, епідеміолог з Університету Гріффіта.

Інші попередження ВООЗ

У світі зафіксували 920 випадків гострого гепатиту невідомого типу. Ним заразилися діти. За даними ВООЗ, у 33 країнах зафіксовано 920 ймовірних випадків зараження гострим гепатитом у дітей.

У серпні в Індія серед дітей сталась епідемія нової хвороби. Його назвали томатним грипом через хворобливі червоні пухирі, які виникають на тілі у хворих. Найбільше він поширювався серед дітей у віці до п'яти років.

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