Вчених давно цікавили перші дні життя людських ембріонів. Вони зазначили, що в цей період відбуваються найбільш значущі події для майбутньої людини.

Фахівці в Ізраїлі створили живий організм, який майже не відрізняється від людського ембріона на ранніх стадіях розвитку.

Для створення "лабораторної копії" справжнього ембріона вченим не знадобилися ні сперматозоїд, ні яйцеклітина, ні матка, пише Бі-бі-сі. Як розповіли вчені Інституту Вейцмана, "модель ембріона", вирощена зі стовбурових клітин, виглядає зовсім так само, як людський зародок через два тижні після зачаття. У процесі росту він виробляв гормони, які використовуються фахівцями для підтвердження вагітності під час проведення тесту. Аналіз на вагітність, проведений в лабораторії, показав позитивний результат.

Вчених давно цікавили перші дні життя людських ембріонів. Вони зазначили, що в цей період відбуваються найбільш значущі події для майбутньої людини. В цей час скупчення практично однакових клітин без певної функції перетворюється на те, що пізніше вже можна буде назвати дитиною.

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В цей же вирішальний час відбувається більшість викиднів і утворюються вроджені вади майбутнього організму, і він при цьому дуже погано вивчений фахівцями.

"Це чорний ящик без перебільшення. Наші знання дуже обмежені", - прокоментував професор Джейкоб Ханна з Інституту Вейцмана.

Автори дослідження підкреслили, що їм вдалося створити першу "повну" модель ембріона, що імітує всі основні структури, що формуються на ранній стадії розвитку. За словами професора Ханна, нічого подібного "раніше ніхто не робив".

Для створення ембріона вчені змішали 120 стовбурових клітин в потрібній пропорції, а потім залишили їх у спокої і спостерігали. Близько 1% суміші став мимовільно збиратися в структуру, що нагадує людський ембріон.

"Достятньо створити правильну суміш і помістити її в правильне середовище, і тоді у клітин все вийде. Це дивовижне явище", - сказав професор Ханна.

Ембріональним моделям було надано можливість розвиватися, поки вони не були порівнянні з реальним ембріоном людини на 14-й день після запліднення. У багатьох країнах це законодавчо встановлена межа, після якої людські ембріони використовувати в дослідженнях заборонено.

Створення моделей ембріонів допоможуть вченим зрозуміти, як саме виникають спадкові та генетичні захворювання; допоможуть поліпшити результати екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), якщо в результаті медики будуть знати, чому деякі ембріони розвиваються, а деякі - ні. Крім того, вони можуть стати в нагоді для перевірки впливу різних препаратів на хід вагітності, щоб визначити, які з них безпечні.

Експерименти з ембріонами

Вчені вже давно проводять дослідження з ембріонами. Так, науковці Кембриджського університету вперше виростили зі стовбурових клітин мишей ембріони. У них сформувався мозок, серце, що б'ється, і зачатки інших органів тіла. На дослідження вчені витратили 10 років.

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