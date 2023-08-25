Шокуючі результати дослідження були представлені зовсім нещодавно.

Мільйони людей середнього віку, які мають надлишкову вагу і злегка підвищений кров'яний тиск, рівень холестерину або глюкози, приблизно на третину частіше помирають передчасно.

Ці люди також мають на 35% більший ризик серцевих нападів або інсультів і отримують їх на два роки раніше, ніж їхні однолітки. Такі шокуючі результати дослідження були представлені на щорічних зборах Європейського товариства кардіологів, пише The Guardian.

Ці висновки є ще одним свідченням безпосередньої небезпеки, яку становить глобальна криза ожиріння.

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За оцінками, до 31% населення планети страждає метаболічним синдромом, хоча багато хто навіть не здогадується про це. Метаболічний синдром - це медичний термін, який позначає наявність трьох або більше нездорових рис, включаючи надмірну вагу або занадто багато жиру на талії, високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину або високий рівень глюкози.

"Багато людей у віці від 40 до 50 років мають трохи жиру на животі і незначно підвищений кров'яний тиск, рівень холестерину або глюкози, але в цілому відчувають себе добре, не підозрюють про ризики і не звертаються за медичною допомогою", - прокоментувала автор дослідження доктор Леннберг зі Швеції.

"Цей сценарій, який називається метаболічним синдромом, є зростаючою проблемою серед населення Заходу, де люди несвідомо відкладають проблеми на майбутнє. Це величезна упущена можливість втрутитися до того, як стануться серцеві напади та інсульти, яких можна було б уникнути", - окреслила ситуацію фахівець.

Вона розповіла, що в дослідженні взяли участь 34 269 дорослих у віці від 40 до 50 років, які пройшли програму серцево-судинного скринінгу в 1990-1999 роках в шведському графстві Вестманланд.

Воно показало, що у дорослих середнього віку з метаболічним синдромом стався серцевий напад або інсульт на 2,3 роки раніше, ніж у людей без набору нездорових ознак. Артеріальний тиск був найбільш ризикованим компонентом, особливо для жінок у віці 40 років, що підкреслює необхідність його контролю.

Нілеш Самані медичний директор британського кардіологічного фонду, в результаті зазначив, що важливим посланням є те, що можна знизити ризик за допомогою простих заходів: збалансоване харчування, регулярна фізична активність, відмова від куріння і контроль ваги.

Шкода ожиріння

Лікарі та вчені вже давно заявили про згубний вплив ожиріння на здоров'я людини. Щоб не допустити цього стану вони радять регулярно займатися фізичною активністю, кинути шкідливі звички в тому числі і щодо харчування.

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