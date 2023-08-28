Це перше рандомізоване клінічне дослідження для оцінки сміхотерапії в пацієнтів з ішемічною хворобою серця.

Нове, перше в своєму роді, дослідження показало, що сміх дійсно може бути хорошими ліками, особливо для людей із захворюваннями серця.

Сміхотерапія може підвищити функціональну спроможність серцево-судинної системи, включаючи серце, легені, артерії та вени, свідчить ще не рецензоване дослідження, представлене на щорічній зустрічі Європейського товариства кардіологів у Амстердамі, пише Independent.

Дослідники, включаючи Марко Саффі з клініки Порто-Алегрі в Бразилії, виявили зменшення запалення та покращення показників здоров'я серед пацієнтів з ішемічною хворобою серця, які проходили курс сміхотерапії.

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Вони виявили, що сеанси сміхотерапії можуть призвести до розширення тканин всередині серця пацієнта, що потенційно може призвести до збільшення потоку кисню через організм.

До сих пір у пацієнтів з ішемічною хворобою серця вивчалися різні методи лікування без застосування ліків, але користь реабілітації за допомогою сміхотерапії не була повністю оцінена, кажуть вчені.

Нове дослідження оцінило вплив сміхотерапії на функціональні можливості, функції тканин, а також маркери запалення в організмі пацієнтів з ішемічною хворобою серця.

Це захворювання, яке є одним із найбільш поширених захворювань в світі, виникає, коли коронарні артерії серця відчувають труднощі з постачанням органу достатньої кількості крові, кисню і поживних речовин.

Вчені провели клінічне дослідження за участю 26 дорослих людей із середнім віком 64 роки з серпня 2016 року по грудень 2020 року, вимірюючи споживання ними кисню і розширення їхньої головної артерії при збільшенні кровотоку.

Дослідники також вимірювали рівні молекул в організмі пацієнтів, що свідчать про запалення, такі як інтерлейкін (IL)-6, IL-10, фактор некрозу пухлини (TNF)-альфа, молекула адгезії судинних клітин (VCAM) і молекула міжклітинної адгезії (ICAM).

Тринадцять пацієнтів були віднесені до групи, яка проходила сміхотерапію, переглядаючи два обрані ними комедійні телешоу на тиждень. Решта 13 осіб складали контрольну групу і дивилися "нейтральні документальні фільми", відзначили вчені.

Вони заявили, що дослідження є першим контрольованим клінічним випробуванням, яке оцінює вплив реабілітації за допомогою сміхотерапії на пацієнтів з ішемічною хворобою серця.

Воно виявило збільшення максимального споживання кисню організмом і поліпшення функції тканин, а також маркерів запалення в організмі.

Нові результати узгоджуються з попередніми дослідженнями, які припускають, що хороший сеанс сміху змушує організм виробляти ендорфіни - гормони, які зменшують стрес і запалення і допомагають серцю і судинам розслабитися.

На основі нових результатів, представлених на найбільшій у світі кардіологічній конференції, вчені стверджують, що сміхотерапія може представляти "ефективну форму кардіореабілітації в цій групі пацієнтів".

Хвороби серцево-судинної системи

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що серцево-судинні захворювання, - такі, як гіпертонія, ішемічна хвороба серця, порушення мозкового кровообігу, серцева недостатність і пороки серця, - є головною причиною смерті в світі та щорічно забирають мільйони життів. За прогнозами, в 2030 році від цих хвороб помре 23,5 мільйона людей.

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