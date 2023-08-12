Триває розслідування неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками одної з лікарень міста Дніпра після смерті дитини та погіршення стану ще декількох прооперованих пацієнтів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, в лікарні було проведено оперативні втручання 4 дорослим та 5 дітям віком від 3 до 17 років. У післяопераційний період у декількох пацієнтів виявлено погіршення самопочуття та життєзагрозливий стан організму. На ранок 12 серпня 2023 року у реанімаційному відділенні помер 11-річний хлопчик.

Встановлено, що пацієнтам вводився один препарат, номер партії наразі встановлено. Подальше його використання зупинено.

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"Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу. Департаментом охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації створено комісію щодо перевірки надання медичної допомоги в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім дітям (ч. 2 ст. 140 КК України).

Вказане провадження розпочато за повідомленням Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Смерті дітей в Україні

У травні в Одесі 4-річні двійнята померли, отруївшись невідомою речовиною. За даними поліції, дітям стало зле і мати намагалася самотужки надати їм допомогу, але малим стало ще гірше. Тоді вона покликала медичну сестру, яка зробила дітям якісь ін’єкції, однак згодом стан дітей різко погіршився і мати викликала "швидку". Хлопчик помер ще до приїзду лікарів, а дівчинка - у медичному закладі. Попередньою причиною загибелі двійні стало отруєння невідомою речовиною.

Було відкрито провадження за ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") та ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Призначені ряд експертиз, зокрема, судово-медичні, які встановлять причину смерті.

У соціальних мережах також було повідомлення про те, що трагедія сталася у родині переселенців із Херсона. Так, діти їли овочі, куплені на ринку "Привоз". Малюки мали блювоту, і мати запросила медпрацівника, якого, за деякими даними, розшукала через Інтернет. Медсестра ввела малюкам препарат "Церукал", після чого позиви до блювоти зменшилися, але стан погіршився. Жінка викликала швидку допомогу, яка констатувала смерть хлопчика – малюк помер у матері на руках.

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