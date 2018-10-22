У Чернівцях помер 10-річний школяр, якого госпіталізували з підозрою на менінгіт

Хлопчика привезли до обласної дитячої лікарні 21 жовтня пізно ввечері у тяжкому стані.

У Чернівцях сьогодні у лікарні помер учень третього класу школи №42.

Як повідомила кореспонденту УНІАН в.о. головного лікаря ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Наталія Гопко, попередньо у 10-річної дитини діагностували менінгококову інфекцію.

За її словами, хлопчика привезли до обласної дитячої лікарні 21 жовтня пізно ввечері у тяжкому стані.

Гопко повідомила, що о третій годині ночі медики отримали екстрене повідомлення про випадок.

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«І в першій половині дня сьогодні нас повідомили, що дитина померла. Наші колеги здійснюють заходи по школі, проводять лабораторні обстеження, спілкуються з батьками. В обов'язковому порядку зараз проводимо медичні обстеження діток», - сказала Гопко.

Довідка УНІАН. Менінгококова інфекція – це гостре інфекційне захворювання бактеріальної природи, яке викликає менінгокок. Передається повітряно-крапельним шляхом, характеризується різними клінічними проявами від назофарингіту, гнійного менінгіту до сепсису.