У Києві зафіксували сім випадків екзотичної хвороби, два закінчилися летально

Місцеві випадки малярії, вторинні від завізних, не зареєстровані.

У Києві з початку 2018 року зареєстрували сім випадків "завезеної" малярії. У двох випадках хвороба закінчилась летально.

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Про це в коментарі 44.ua повідомив в. о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак.

"За 9 місяців 2018 року в столиці зареєстрували 7 завізних випадків малярії (у двох випадках хвороба закінчилась летально), як і за аналогічний період минулого року. Місцеві випадки малярії, вторинні від завізних, не зареєстровані", - розповів Чумак.

Раніше повідомлялося, що громадянин Нігерії привіз до Харкова малярію. Він приїхав в місто 18 серпня на навчання у виші.