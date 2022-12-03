У столиці працюватимуть муніципальні аптеки та комунальні ветеринарні клініки.

Муніципальні аптеки "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть, якщо в столиці не буде електропостачання.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, в разі блекауту в Києві працюватимуть деякі аптеки приватних мереж і комунальні ветеринарні клініки.

"Не залишаться без допомоги й ваші домашні улюбленці. Кваліфіковану ветеринарну допомогу домашнім тваринам в умовах відсутності електропостачання надаватимуть комунальні ветлікарні, що входять до складу КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", - додав Кличко.

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За його словами, продовжить працювати також Служба обліку та реєстрації тварин, що входить до складу комунального підприємства.

Знищення енергосистеми України та підготовка до блекауту:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

24 листопада в Києві було знеструмлено 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включатимуть на 2-3 години на добу.

2 грудня Кличко повідомив про організацію роботи міського пасажирського транспорту у разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повного знеструмлення міста. Зокрема, рух поїздів метрополітену буде призупинено, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси, і проїзд у них буде безкоштовним.

Мер також оприлюднив перелік окремих торговельних мереж, ринків та ТРЦ, які працюватимуть у разі виникнення НС та відсутності електропостачання.

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