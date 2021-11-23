У Банку грудного молока в столиці наголошують, що через пандемію полички в холодильнику з донорським грудним молоком спорожніли.

У Києві 30-річна жінка Євгенія Муромцева допомогла вигодувати півтори сотні немовлят. У жінки є шестимісячна дочка Емма. Бути донором вона не планувала, але коли дізналася, що має гіперлактацію (надлишок молока) - почала ділитися молоком.

"Молока було забагато, не зменшувалося, як у кожної мами, так вийшло, що виливали. Я поскаржилася лікарю, а вона дала контакти і сказала не виливати, тому що діткам воно потрібне", - розповіла киянка, йдеться у сюжеті ТСН.

Тепер майже половину поличок морозильної камери у Євгенії відведено саме під грудне молоко. За пів року жінці вдалося допомогти вигодувати близько 150 немовлят.

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"Якщо є молоко - буду годувати, скільки можу", - обіцяє жінка.

Тим часом у столичному Банку грудного молока скаржаться на брак донорського молока для недоношених немовлят. Співробітники стверджують, що через карантинні обмеження годуючі жінки стали рідше ставати донорами.

"Цей спад критичний. Люди з кожним локдауном все більше виснажені, що відбивається і на нашій роботі. Наші холодильники такими спустошеними не були ніколи", - розказали журналістам у Банку грудного молока.

Як стати донором грудного молока

Породіллі необхідно лише раз приїхати особисто в Банк грудного молока, щоби здати аналізи. А далі жінка може вести звичайний спосіб життя. Усі процедури - привезти тару, забрати молоко з будинку мами - робитимуть кур'єри Банку грудного молока.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і ЮНІСЕФ випустили нове керівництво по розширенню сприяння практиці грудного вигодовування в медичних установах, що надають послуги матерям і новонародженим, яке містить 10 рекомендацій. Завдяки грудному вигодовуванню всіх дітей в перші 2 роки життя можна було б щорічно рятувати понад 820 тисяч дітей у віці до 5 років.

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Автор: Вікторія Гордієнко