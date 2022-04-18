VAC-терапія є "золотим стандартом лікуванні ран у світі".

В Україні закуплено 800 апаратів для проведення VAC-терапії – унікальної методики лікування ран.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Вже закуплено близько 800 апаратів для проведення VAC-терапії, які цього тижня розпочнуть надходити до лікарень, в лікарнях де є консолі з вакуумом будемо доставляти додатково розхідні матеріали", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У МОЗ пояснили, що VAC-терапія є "золотим стандартом лікуванні ран у світі". Її методика передбачає використання від'ємного тиску для очищення поверхні рани і прискорення загоєння.

Також зазначається, що над розвитком VAC-терапії сьогодні працюють і українські медики, які повернулись із-за кордону, щоб допомагати рятувати життя та здоров’я українців, які постраждали від війни. Зокрема, лікар-хірург Ігор Вітенько, який значно вдосконалив методику лікування VAC-терапії і зараз залишив Бельгію, приїхав в Україну та від самого початку війни лікує пацієнтів.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про героїзм медиків під час війни, які стикнулися з великою кількістю поранених та травмованих, в тому числі дітей.