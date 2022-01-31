Мешканку Кір’ят-Бялика госпіталізували до лікарні у Хайфі через крововилив у мозок.

В Ізраїлі вперше пересадили легені та печінку жінки-донорки, якій на момент смерті було 86 років.

Про це повідомили у медичному центрі Шиба, пишуть Факти.

Мешканку Кір’ят-Бялика Клару Елькаям госпіталізували до лікарні Рамбам у Хайфі через крововилив у мозок. Лікарі доклали усіх зусиль, щоб зберегти її життя, однак врятувати її не вдалося.

Рідні жінки попросили медиків виконати її останнє бажання і пожертвувати органи для порятунку іншої людини.

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Легені пересадили 65-річному чоловіку після того, як лікарі визначили, що вони можуть функціонувати повноцінно та ефективно, навіть якщо йдеться про донора, який раніше не вважався ідеальним донором.

За словами директора Служби трансплантації легенів у Шибі Лірана Леві, донорка, окрім її похилого віку, не мала в анамнезі куріння, а її легені зберігали нормальну функцію. Зараз реципієнт одужує та відновлюється.

Крім того, печінку жінки також імплантували важкохворій пацієнтці, яка довго чекала на операцію через рідкісну групу крові.

"Коли ми отримали пожертву від 86-річного донора, ми зрозуміли, що це можливість для неї. Ми використали нову технологію оздоровлення печінки перед трансплантацією", – розповів директор відділення хірургії печінки, підшлункової залози та трансплантації лікарні професор Нір Любецький.

Спеціалісти також наголосили, що останніми роками вони порушили ліміт віку донора, адже головний критерій – це функція органу.

"Клара була людиною, сповненою благодаті, радості життя, любові до людини. Вона жила нестандартно, щодня створювала прецеденти, а в реальності відстані та страху створювала зустрічі, любов, близькість та радість", – кажуть рідні донорки.

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