Наразі в лікарнях перебуває майже 2,5 тис. дітей з COVID-19 або підозрою на нього. Також у МОЗ дали поради, як убезпечити дітей від коронавірусу.

В Україні з початку року кількість госпіталізованих з COVID-19 дітей зросла втричі.

Наразі в лікарнях перебуває майже 2,5 тис. дітей з COVID-19 або підозрою на нього. Зайнято понад 50% ліжок, призначених для лікування дітей, повідомляється у Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо".

У МОЗ радять, як захистити дітей від COVID-19:

навчити правильно мити та дезінфікувати руки;

розказати, як правильно прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання;

пояснити, чому важливо носити маску правильно;

попросити дитину дотримуватися дистанції у громадських місцях.

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Також у МОЗ нагадали, що дітям від 12 років дозволене щеплення проти COVID-19. Як показали дослідження, вакцина Comirnaty від Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого в Україні було виявлено 35 тис. 014 хворих на COVID-19, зокрема, захворіли 4 тис. 190 дітей, госпіталізували 4 тис. 314 осіб, померли – 204.

20 січня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні почався новий спалах COVID-19, спричинений штамом "Омікрон".

За словами Ляшка, у порівнянні з попередніми штамами, внаслідок інфікування "Омікроном" стали частіше хворіти діти - це у тих країнах, де вже реєструють велику кількість хворих, зокрема, у Франції (майже 500 тис. випадків щодня) та Італії (більш як по 250 тис. на день).

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.