Ця сеція вже давно використовується як лікарський засіб для лікування розладу шлунка в Південно-Східній Азії.

Куркума може бути настільки ж ефективна при лікуванні розладу шлунка, як і ліки. Ця спеція містить природну активну сполуку під назвою куркумін, яка, як вважається, має протизапальні та протимікробні властивості.

Куркуму здавна використовували як лікарський засіб, у тому числі для лікування розладу шлунка, в Південно-Східній Азії. Але досі не було оглядів, що порівнюють куркуму зі звичайними лікарськими препаратами, пише Sky News.

Нове дослідження, опубліковане в журналі BMJ Evidence-Based Medicine показало, що куркума може бути настільки ж ефективною, як і Омепразол, для зниження надлишкової шлункової кислоти.

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Омепразол - це інгібітор протонної помпи, або скорочено ІПП, який використовується для лікування розладу шлунка. Протонні насоси - це ферменти в слизовій оболонці шлунка, які допомагають йому виробляти кислоту для перетравлення їжі.

Омепразол перешкоджає правильній роботі протонних насосів, зменшуючи кількість кислоти, що виробляється шлунком.

Дослідники зібрали 206 пацієнтів у віці від 18 до 70 років із рецидивуючим розладом травлення з лікарень Таїланду в період з 2019 по 2021 рік.

Їх розподілили за трьома групами. Одна отримувала куркуму (дві капсули куркуміну по 250 мг чотири рази на день) і невелику капсулу-пустишку; друга група приймала омепразол (одну капсулу по 20 мг на день і дві великі порожні капсули чотири рази на день); і третя вживала куркуму і омепразол.

Пацієнтів повторно обстежували через 28 днів, а потім ще раз через 56 днів. Дослідники виявили, що в пацієнтів у всіх трьох групах спостерігалося однакове поліпшення симптомів.

Жодних серйозних побічних ефектів не зафіксовано, хоча тести функції печінки показали деяке погіршення у пацієнтів із зайвою вагою, які приймали куркуму.

Дослідники визнали невеликий обсяг дослідження та інші обмеження, включаючи короткий період втручання та відсутність довгострокових даних моніторингу. За їхніми словами, необхідні подальші більш масштабні й довгострокові дослідження.

Однак вони дійшли висновку, що дослідження "надає дуже надійні докази щодо лікування функціональної диспепсії". За їхніми словами, отримані результати можуть виправдати використання куркуми в клінічній практиці.

Імовірна користь куркуми - інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше лікарі британської Cancer Research назвали куркуму одним із продуктів, що борються з раковими захворюваннями. За словами представників організації, куркумін допомагає знизити ризик розвитку раку у людини, зупиняє ріст пухлини. Відзначається, що в регіонах, чия кухня активно використовує цей продукт, немає високих показників онкологічних захворювань.

Вчені також додають, що "куркума відрізняється виключно високою концентрацією антиоксидантів". Однак, виявлений антираковий ефект продукту ще не означає необхідності його вживання, а здатності цієї спеції потребують додаткових дослідженнях.

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