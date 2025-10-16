Ці горіхи позитивно впливають на всі найважливіші органи людини.

Дослідження показали, що регулярне вживання волоських горіхів може допомогти в боротьбі зі стресом. А в складі повноцінного харчування вони можуть поліпшити загальне самопочуття та розумові здібності.

Чи може вживання волоських горіхів знизити рівень стресу?

Допомагають у боротьбі зі стресом: дослідження, проведене серед студентів, показало, що вживання 56 грамів волоських горіхів на день протягом 16 тижнів допомогло учасникам краще справлятися зі стресом, пов'язаним із навчанням, пише Verywellhealth.

Відео дня

Покращують сон: у тому ж дослідженні учасники також повідомили про поліпшення сну. Якісний сон - важлива частина управління стресом.

Вплив на рівень серотоніну: в іншому дослідженні було відзначено, що регулярне вживання волоських горіхів може впливати на рівень серотоніну, що вказує на потенційний зв'язок між регулярним вживанням волоських горіхів і поліпшенням настрою та зниженням стресу.

Чому волоські горіхи корисні

1. Багаті поживними речовинами

30-грамова порція волоських горіхів містить близько:

219 калорій;

1,5 г клітковини;

4 г білка;

18 г жиру.

Вони також є джерелом: заліза, магнію, кальцію, калію, фолатів (вітамін B9), поліфенолів (антиоксидантів), вітаміну B62, міді, вітаміну E, цинку.

2. Багаті корисними жирами

Волоські горіхи - чудове джерело омега-3 і омега-6 жирних кислот.

Волоські горіхи особливо багаті на альфа-ліноленову і лінолеву кислоти, які благотворно впливають на рівень ліпідів у крові. Вони також сприяють зменшенню запалення і підтримці здоров'я судин.

3. Підтримка здоров'я серця

Протизапальні сполуки в альфа-ліноленовій кислоті, що містяться у волоських горіхах, можуть допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Аналіз 26 досліджень показав, що порівняно з учасниками, які дотримувалися "звичайного" раціону, в учасників, які споживали їжу, багату волоськими горіхами, спостерігалося:

нижчий рівень тригліцеридів;

нижчий рівень "поганого" холестерину;

нижчий рівень загального холестерину;

нижчий рівень апопротеїну B (білка, пов'язаного із серцево-судинними захворюваннями).

Заміна продуктів з високим вмістом насичених жирів волоськими горіхами може бути особливо корисною для здоров'я серця. Деякі дослідження також показали зв'язок між регулярним вживанням волоських горіхів і поліпшенням артеріального тиску; зниженням ризику смертності від серцево-судинних захворювань; зниженням ризику смертності від інсульту.

4. Користь для здоров'я мозку

Дослідження свідчать, що антиоксидантні та протизапальні властивості поліфенолів, що містяться у волоських горіхах, можуть сприяти поліпшенню роботи мозку, включно з пам'яттю і когнітивними процесами, а також уповільненню погіршення розумових здібностей, пов'язаного зі старінням.

5. Здоров'я кишківника

Волоські горіхи сприяють здоров'ю кишківника, завдяки зростанню здорової мікрофлори. Волоські горіхи також є джерелом харчових волокон, що можуть допомогти в разі закрепів.

6. Контроль ваги

Незважаючи на високу енергетичну цінність, дослідження показали, що вживання волоських горіхів у рекомендованих кількостях не пов'язане зі збільшенням ваги.

Дослідження припускають, що волоські горіхи можуть сприяти зниженню ваги в разі вживання в рамках дієти зі зниженим вмістом калорій, можливо, за рахунок посилення відчуття ситості.

7. Контроль рівня цукру в крові

Деякі дослідження показали, що горіхи можуть чинити позитивний вплив на глікемічний контроль (контроль рівня цукру в крові). Волоські горіхи пов'язані зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу.

Інші новини про користь горіхів

Існує багато видів горіхів, кожен з яких має унікальні характеристики. Ви не помилитеся, якщо будете їсти будь-які горіхи, оскільки всі містять такі необхідні поживні речовини, як здорові жири та білок.

Вас також можуть зацікавити новини: