Учені випробували "щеплення" від куріння

Експерименти з привченими до нікотину гризунами показали, що штучний білок NicA2-J1 дозволяє тримати під контролем його вміст у крові й перемогти шкідливу звичку.

Команді професора Науково-дослідницького інституту Скріппса Олів'є Георгу вдалося отримати штучний фермент, здатний швидко розкладати нікотин, який надходить в організм.

Білок NicA2-J1 вже пройшов успішні випробування на привчених до нікотину лабораторних щурах, дозволив контролювати його вміст у крові й знизив потяг до нього. Про це йдеться в статті Science Advances, передає Naked Science.

За основу для створення NicA2-J1 взяли білок, який синтезують поширені ґрунтові бактерії, палички Pseudomonas putіda — їх легко зустріти й у генетичних лабораторіях, і в промислових біореакторах. Фермент, який гідролізує нікотин, оптимізували, щоб підвищити час його збереження в організмі тварини й досягти більшої ефективності роботи.

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Для випробувань препарату щурів 12 днів поспіль на 21 годину на добу поміщали в камеру, де вони могли отримати дозу нікотину внутрішньовенно, просто натиснувши на педаль. Це швидко призвело до розвитку в них залежності, після чого нікотин їм «видавали» тільки раз в два дні, змусивши переживати всі неприємні симптоми скасування наркотику і підвищувати дозу під час рідкісних прийомів. У підсумку вона досягла кількості, яку автори порівнюють з викурювання одразу 20 сигарет, але тільки раз на 48 годин. Нарешті, тварини після кожної дози нікотину стали отримувати і препарат синтетичного білка NicA2-J1.

Вміст нікотину в їхній крові навіть після прийому залишалося низьким, а симптоми скасування — включаючи занепокоєння й агресивність — ослабли в порівнянні з щурами зі контрольної групи. Знижувалося і їхнє прагнення отримати нову дозу. Більш того, якщо натискання на педаль з імовірністю 1/3 призводило не до отримання нікотину, а до неприємного удару струмом, контрольна група, яка зберегла адикцію, продовжувала тиснути, а щури, які отримали NicA2-J1, легко відмовлялися від цього — і від самої звички.

"Такий підхід надзвичайно цікавий, оскільки може знизити залежність від нікотину без важких симптомів скасування, — каже Олів'є Георг. — Крім того, він працює в крові, а не в мозку, тож побічні ефекти повинні бути мінімальними".

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