Вакцина AstraZeneca досі не зареєстрована в США.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі вважає, що у Вашингтона є достатньо доз вакцин, щоб не застосовувати препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca. Вакцина досі не зареєстрована в США.

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Як пише Reuters, за його словами, це питання ще знаходиться в підвішеному стані, оскільки по ньому немає єдиної думки.

"У мене є загальне відчуття, що, враховуючи ті контрактні відносини, які у нас є з низкою компаній, ми маємо достатньо вакцин, щоб покрити всі наші потреби", - підкреслив Фаучі.

Вакцина AstraZeneca: що відомо

У березні після ряду випадків смертей після вакцинації, а також даних про ризик утворення тромбів у пацієнтів після використання препарату AstraZeneca, деякі країни призупинили використання даного препарату.

Однак пізніше Європейський лікарський регулятор підтвердив безпеку даного препарату.

Раніше міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини розпорядилися дозволити використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca тільки для громадян старше 60 років. Це розпорядження набуло чинності 31 березня.

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Автор: Вікторія Гордієнко