Вітамін С природним чином присутній в овочах і фруктах, з його допомогою збагачують деякі продукти харчування, а також його приймають у вигляді добавки.
Читайте такожМедики розповіли про суперкористь апельсинового сокуЩо відбувається з тілом, якщо вітамін C надходить в організм кожен день.
Зцілення. Вітамін C є важливим компонентом сполучної тканини. Тому достатнє його споживання допомагає ранам гоїтися швидше. Крім того, вітамін C-антиоксидант. За рахунок цього він допомагає запобігати пошкодженню клітин і окислювальному стресу.
Краса. Вітамін C потрібен для біосинтезу колагену. Ось чому він є ключовим інгредієнтом багатьох засобів по догляду за шкірою. Достатня кількість колагену допомагає зберегти шкіру здоровою і без зморшок, передає medikforum.
Рак. За даними Національного інституту здоров'я США, існує безліч досліджень, які підтверджують, що вітамін С допомагає запобігти раку. Більшість досліджень виявили зворотний зв'язок між споживанням вітаміну С і раком легенів, грудей, товстої або прямої кишки, шлунка, порожнини рота, гортані або глотки і стравоходу.
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