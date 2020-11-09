Поруч з ліжком корисно тримати порізаний лимон - це допомагає зробити сон міцнішим і не відчувати дискомфорту при пробудженні.

Прокидатися і залишати ліжко після пробудження вранці в холодну пору року стає все складніше.

Читайте такожНазвано продукти для схуднення, які можна їсти на нічДля вирішення проблеми фахівці радять тримати поруч з ліжком лимон, пише німецький журнал Freundin.

"Вам важко встати з ліжка вранці, постійно відчуваєте втому і слабкість? Покладіть половину лимона поруч з ліжком. Цитрус допомагає легше починати день, позитивно впливає на якість сну», - радять його експерти.

За їхніми словами, аромат лимона стимулює процеси вироблення головним мозком серотоніну, гормону гарного самопочуття - саме ця його властивість сприяє поліпшенню самопочуття при ранковому пробудженні.

"Увечері лимон на тумбочці допоможе швидше заснути. Запах його ефірних масел, що підсилює вироблення нейромедіаторів, надає заспокійливу, розслаблюючу дію», - пояснили фахівці, передає medikforum.

Також, за їхніми словами, вдихання летючих сполук лимона має антибактеріальну дію на носові пазухи, позитивно впливає на імунну систему, підтримує дихальні шляхи при астмі.

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Автор: УНІАН