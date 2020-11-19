Більшу частину доз американської вакцини буде виготовляти інша компанія у Швейцарії.

Компанія Lonza Group виготовила першу комерційну партію головного інгредієнта вакцини від коронавірусу, яку розробила Moderna Inc. Крім того, за словами голови швейцарської біотехнологічної компанії Альберта Баені, запуск виробництва препарату в Європі повинен відбутися до кінця цього місяця.

Як пише Bloomberg, Lonza нарощує й налаштовує свої виробничі лінії. Цей процес може розтягнутися й перейти в наступний рік.

"У нас є доступ до сировини. У нас є доступ до людей. Головний виклик - оптимізуватися якомога більше", - сказав Баені в інтерв'ю.

Читайте такожБританська вакцина від коронавірусу визнана безпечною для людей похилого віку (відео)Bloomberg пише, що зусилля компанії Lonza будуть ключем до м'якої появи вакцини Moderna на ринку, коли її безпечність й ефективність остаточно підтвердяться. На відміну від фармакологічного гігант Pfizer, який теж претендує на першість на ринку вакцин від COVID-19, Moderna не може похвалитися іншим продуктом і ніколи не будувала каналів дистрибуції ліків.

Більша частина виробництва лікарського компоненту вакцини Moderna проходить через компанію Lonza, яка має велику історію співпраці з великими розробниками ліків. Швейцарська фірма нарощує потужності, які дозволять їй виробляти 400 мільйонів доз на рік. Зокрема, 300 мільйонів будуть виготовлятися на трьох лініях у місті Фісп у Швейцарії, а ще 100 мільйонів у Нью-Гемпширі в США.

У Moderna теж є виробнича лінія, здатна за рік виготовити 100 мільйонів доз вакцини. Компанія обіцяє, що ще до кінця цього року зможе запропонувати 20 мільйонів щеплень. Цього вистачить, щоб вакцинувати 10 мільйонів людей. США отримають першу партію.

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Лесь Димань