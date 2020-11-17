В уряді очікують на отримання близько 8 млн доз вакцин від COVID-19 вже в другому кварталі 2021 року.

Пандемія коронавірусу в Україні і світі триває. Кількість випадків коронавірусу продовжує зростати.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на ранок 17 листопадав Україні виявили 11968 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.

Добовий показник захворюваності один з найбільших за весь час пандемії і посідає друге місце. 14 листопада був зафіксований антирекорд за кількістю випадків зараження, за добу захворіло 12524 людини.

За вчора зробили 67127 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 37770, методом ІФА - 29357).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 557657 осіб; одужало - 250983 особи; летальних випадків - 9 856; проведено ПЛР-тестувань - 3979421.

Україна, за даними сайту Worldometer, випередила Францію за кількістю нових інфікованих коронавірусом.

Коронавірус у Києві: статистика 17 листопада 2020

У Києві за добу підтверджено 1143 нових випадків захворювання на COVID-19, 14 людей померли.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (164), Деснянському (155) та Дніпровському (139) районах.

Карантин вихідного дня в Україні: для чого запровадили та що буде далі

В уряді пояснили посилення карантину в Україні, зокрема введення карантину вихідного дня, бажанням розірвати ланцюжок захворюваності.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді заявив, що якщо не вживати заходів, то вже за місяць в Україні можуть закінчитися ліжкомісця для хворих на COVID-19.За його словами, в разі скасування карантину вихідного дня згодом доведеться запроваджувати тотальний карантин щонайменше на три тижні.

Вакцина від коронавірусу: коли та скільки доз буде в Україні

В уряді очікують на отримання близько 8 млн доз вакцин від COVID-19 вже в другому кварталі 2021 року.

Шмигаль зазначив, що уряд, і Міністерство охорони здоров’я, зокрема, постійно веде переговори із світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій ефективної та перевіреної вакцини.

За його словами, серед цих компаній є і «Pfizer», і «Moderna», які вже заявили про успішність своїх вакцин.

Про що ще розповів прем'єр Шмигаль у Раді 17 листопада 2020

Коронавірус у світі: свіжа статистика

За даними інституту Гопкінса, станом на ранок 17 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією в світі впритул наблизилася до 55 мільйонів.

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Автор: Андрій Василюк