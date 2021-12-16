Вчені стверджують, що у людей, які регулярно п'ють чай температурою вище 60 градусів, ризик розвитку раку стравоходу на 90% вищий у порівнянні з тими, хто не п'є гаряче.

Дослідники Американського онкологічного товариства рекомендують утримуватися від споживання гарячої їжі і напоїв, оскільки це здатне серйозно нашкодити здоров'ю.

За словами фахівців, така звичка асоціюється з розвитком раку стравоходу, пише medikforum. Зокрема, дослідники вивчили дані понад 50 тис. осіб і виявили, що у людей, які регулярно п'ють чай температурою вище 60 градусів, ризик розвитку раку стравоходу на 90% вищий в порівнянні з тими, хто байдужий до гарячих напоїв.

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При цьому, вчені зазначають, що щоб піддатися такому ризику, досить випивати близько 700 мл гарячого в день, тобто близько двох великих чашок.

"Сонячний опік може посприяти раку шкіри, куріння - раку легенів, а гаряча їжа і напої – раку стравоходу. Останні травмують ніжну слизову тканину травного органу, і з часом це може призвести до клітинних змін, утворення злоякісних клітин", - пояснили експерти.

Фахівці пояснюють, що відразу після заварювання чай зазвичай має температуру від 80 до 95 градусів. Якщо дати чаю охолонути на кілька градусів і випити тільки одну чашку, навряд чи трапиться щось небезпечне, тим більше, що такий напій навряд чи можна випити залпом. Але любителям чаю, які не обмежуються однією чашкою, вживають його в кількості більше 500 мл за день, вчені рекомендують стежити за тим, щоб температура напою не перевищувала 60 градусів.

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Автор: Ірина Погоріла