За даними ООН, ще до пандемії близько мільярда дітей у всьому світі жили в умовах бідності.

Пандемія COVID-19 призвела до злиднів ще 100 млн дітей у всьому світі, число бідних серед дітей менш ніж за два роки збільшилася на 10%.

Про це повідомив Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, пише "Німецька хвиля".

Зазначається, що ще до пандемії близько мільярда дітей у всьому світі не мали адекватного доступу до освіти, медобслуговування, житла, харчування, санітарних об'єктів і чистої води. Настільки серйозної кризи ЮНІСЕФ не фіксував за всі 75 років свого існування.

"У той час як зростає кількість дітей, які голодують, не ходять до школи, піддаються насильству, живуть у бідності або примушуються до шлюбу, зменшується число дітей, які мають доступ до медичного обслуговування, вакцин, адекватного харчування і важливих послуг", - констатувала директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

Читайте такожООН: у світі 760 мільйонів людей все ще живуть за межею крайньої бідності - на $1,9 на день

На її думку, буде потрібно, в кращому випадку, від семи до восьми років, щоб усунути дефіцити, що виникли в багатьох сферах.

За даними ЮНІСЕФ, через спричинені пандемією локдауни 1,6 млрд дітей тимчасово не ходили до школи. У минулому році випало 80% очного навчання.

Майже 160 млн неповнолітніх були змушені працювати - це на 8,4 млн більше, ніж чотири роки тому.

ООН побоюється, що до кінця 2022 року ще 9 млн дітей будуть змушені працювати, щоб допомагати забезпечувати свої сім'ї, а до 2030 року ще 10 млн дівчаток будуть змушені передчасно вийти заміж через бідність.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Таня Поляковська